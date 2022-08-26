金管會公布保險業網路投保概況，受防疫險及疫苗險投保熱潮帶動，2022年前7月保險業網路投保件數達273.47萬件，較去年同期174.57萬件跳增98.9萬件或56.65％，保費收入23.27億元，較去年同期15.86億元增加7.41億元或46.72％。

金管會統計，產險業前7月網路投保件數257.34萬件，年增達89.19萬件或53.04％，簽單保費收入20.77億元、年增達7.68億元或58.67％。壽險業網路投保件數16.13萬件、年增達9.71萬件或1.51倍，但初年度保費收入2.5億元，年減0.27億元或9.75％。

保險局副局長林志憲表示，壽險業網路投保件數成長，主因疫後旅遊需求復甦，國人對旅平險投保需求增加，保費收入減少則是受利變型年金保單銷售下滑影響。產險業網路投保件數及保費收入同步跳增，主因防疫險及疫苗險等法定傳染病相關保險熱賣帶動。

其中，壽險業前7月的網路投保前3大險種，依序為利變型年金1.93億元、旅平險0.17億元、定期壽險0.12億元，其中利變型年金年減達23％。產險業的網路投保前3大險種，則依序為汽車險7.19億元、法定傳染病相關保險6.62億元、機車險5.97億元。

而產險及壽險業的前7月網路投保前3大業者，壽險業由中國人壽奪冠，富邦人壽及台灣人壽分居二、三名。產險業則由新安東京海上產險奪冠，第二名及第三名則分別為富邦產險及明台產險。