金管會為協助銀行發展信託業務，宣布將修法鬆綁相關規範，將強制信託業申請兼營全權委託投資業務門檻自1000萬元調升至1500萬元，未來銀行受理單一客戶指單信託資產若低於1500萬元，將不受相關規範限制，增加銀行管理信託資產彈性空間。

證期局副局長高晶萍說明，銀行業申請兼營全權委託投資業務，若信託資產低於1000萬元，適用信託業法規範，但若信託資產規模達逾1000萬元，就須遵循「證投信顧經營全委業務管理辦法」相對嚴格的全委業務規範。

銀行局副局長童政彰表示，一般民眾透過信託方式委託銀行進行資產指定單獨管理運用，此類「指單信託業務」類似全委業務，若服務一般民眾、且金額不算太高時亦須符合全偉業務規範，除拉高銀行法遵成本，也使銀行管理上受限甚多，影響銀行推廣相關業務意願。

高晶萍指出，上述1000萬元門檻為2003年時制定，隨著近年國民所得大幅提升，此門檻如今已顯偏低。此次參考國內消費者物價指數、國民所得、GDP、每月經常性薪資與平均基本公資等5大指標，2003～2021年平均成長率為55.2％，決議將門檻調升至1500萬元。

據金管會統計，截至第二季指單信託業務規模僅69.59億元，與整體信託業務規模5.39兆元相比占比明顯偏低。童政彰表示，在調升規範門檻後，預期將有助銀行業拓展指單信託業務意願，擴增相關業務規模。