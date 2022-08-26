IDC最新預測，亞太區(不含日本)5G企業服務市場快速飛昇，2026年將達到80億美元，年複合成長率為137%，目前也觀察到，專網在亞太地區的所有國家都受到最多關注。

根據根據IDC的《2022~2026年亞太地區(不含日本)5G企業服務預測》，5G服務收入將從2021年的1.06億美元成長到2026年的80億美元，年複合成長率(CAGR)137%。 在本預測中，IDC著眼於四個服務類別MNO 5G專網託管服務(不包括設備租賃）收入、企業固定無線存取(FWA)服務收入、MEC(多接入邊緣計算)邊緣雲服務收入以及網路切片服務收入。

IDC亞太區研究總監Bill Rojas表示，電信業全面發展5G企業服務需要三到五年的時間，而領先的企業在決定使用5G於業務營運前，也需要同樣的時間來進行概念驗證和試驗。現階段看到的趨勢是，專網在亞太地區的所有國家都受到最多關注。網路切片最初將部署在工廠、倉庫和智慧機場，但最終將在智慧港口、智慧體育場、智慧校園和交通樞紐等戶外環境中落地。

5G FWA將在一些國家(如菲律賓)做為臨時性網路接取的應變措施，也可作為在特定建築物和社區、郊區及偏遠住宅無法使用光纖寬頻接取的情況下的替代方案。目前正在部署或預計部署5G FWA的市場包括澳大利亞、印度、香港、紐西蘭、菲律賓、馬來西亞、泰國和越南。