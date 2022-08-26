葡萄王(1707)推出莓好膠原益生菌、朝氣人生365兩款新品，董事長曾盛麟說，旗下三大事業體成長動能強勁，後疫情時代，民眾對健康更為重視，益生菌及保健品市場需求成長，另外，上海葡萄王營運恢復正常，今年全年度營運表現樂觀以待。

葡萄王旗下三大事業體成長動能強勁，曾盛麟指出，上海葡萄王已經甩開疫情陰霾，7月起營運已經開始回溫，預期8月營收年增幅可望轉正。民眾對保健食品日益重視，今年葡眾業績上看百億元。台灣葡萄王近2年代工業績也呈現大幅成長的局面。

HDMO(Healthy Dream and Manufacturing Organization) 為葡萄王在企業經營上的新嘗試，也是未來希望創造的新商業模式。曾盛麟表示，舉凡想投入保健食品產業的藝人、營養師、健身教練等該領域的KOL(意見領袖)，葡皆願意開啟討論大門，與KOL共同參與從發想、企劃、原料確認、製程、打樣、試用、推廣等等各個環節。

葡萄王提供原料、技術、市場分析與經驗，並在融入KOL對健康、保健與產品的想法、理念和需求同時，以最嚴謹與高標準的產製流程，客製專屬的獨特保健產品。曾盛麟表示，企業經營的創新與多元化，是葡萄王順應環境趨勢，持續向前的證明，不同於傳統的企業為KOL「代工」或KOL替產品「代言」的單向操作，HDMO著重在「參與」和「共創」的實踐。