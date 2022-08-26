網紅「便當夫人」因為替5個小孩做便當的文爆紅，但今年1月卻突停更，隨後才解釋因為他們其中1個孩子晨翔罹患了無藥可醫的DIPG腦癌，他們先去了美國爭取新藥試驗的機會，後來晨翔的爸爸也去德國買藥，但最終晨翔仍無法戰勝病魔，在8月22日離世。而便當夫人也含淚寫下「不加油了，放手也是一種愛你的方式！」、「想和病魔和平共處，但這次真的沒轍了！」讓4.6萬人看到淚崩。

網紅「便當夫人」近日在臉書上分享兒子罹患腦癌的歷程，今年1月初兒子晨翔去幼兒園上完課，睡覺前突然把飯後水果全吐出來，起初以為是腸胃型感冒，但後來卻看到晨翔出現走路歪頭、顛頗，與笑的時後僅半臉有反應，去北榮檢查才知4歲的兒子罹患了「彌漫性內生性腦幹膠質（DIPG）」。

便當夫人表示，在北榮治療了幾個月，他們在醫師的建議下去美國爭取新藥試驗的機會，不過，到了當地晨翔的狀況卻不斷惡化，美國加州大學舊金山分校（UCSF）的研究團隊對此表示遺憾，但也表明若他們願意試，他們仍願意讓晨翔加入，但前提是要先做全腦20次的放療才能開始用藥 。最後在種種考量下，他們認為這對孩子的風險太大，因此決定放棄。

便當夫人指出，回台灣以後，晨翔一邊接受藥物治療，一邊把他的心願寫下來，家人們希望能在有限的時間內替他完成願望。而晨翔的爸爸也沒有放棄希望，帶著一家人回台灣以後，又隻身前往德國買藥，入手近幾年來針對DIPG目前最有效的抑制劑，但晨翔還是在7月24日因腦壓過高入院，醫師動手術切除2顆極大的腫瘤，才將病情控制住。

晨翔的狀況時好時壞，過了幾周病情又急轉直下，對此，便當夫人也在8月21日的時候發文PO出黑白照說「該放手了！會好好的陪著你走完，跟菩薩做好交接，讓祂引領著你走向極樂世界。不加油了，放手也是一種愛你的方式！」最後晨翔在8月22日的晚上離開了。

便當夫人隔天也在臉書寫下「你聽著我的心跳來到這世上，也讓你聽著我的心跳離開這世界，這個孩子跟我們在一起的4年8個月17天3小時又41分鐘的短暫時間裡，給我們的就像他的名字一樣，晨翔，像是在溫暖的陽光中飛翔的感覺一樣，一直是給我們一種開闊、溫暖且感心。他離開那殘破不堪的肉體，化成一抹晨光隨著媽媽回家了。沉睡吧！受困在大腦內的孩子，最終還是敵不過DIPG，就算想和它和平共存這次真的沒輒了。」

便當夫人表示，DIPG是個罕見疾病，說是罕見，但也不少見。每年台灣有10萬分之三的孩童被診斷出DIPG，但目前找不到患病的原因，也無法治癒。因為病例不多、時間太短，患者從發病到死亡大多只有9個月到1年的時間，研究單位、醫生、病患和家屬都在與時間賽跑。