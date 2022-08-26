藝人謝忻今年3月數千張私照外流，裡頭包括多張裸上空的照片，甚至被賣到色情網站牟利，未料報案影像未經她同意被警方公布，讓她心情大受影響，如今士林地檢署偵查結果出爐，她表示自己為此不爭氣地哭了，接著無奈感嘆：「現在，我不知道該相信什麼了。」

謝忻今（26日）半夜發文表示原本帶著雀躍心情上工，沒想到清理信箱時，發現收到一封士林地檢署來函，內容大致是「之前照片被盜取外流的事件，檢警查不出來，因此結案」，此結果讓她先是相當錯愕，接著則是氣憤、難過、無助，最後更是不爭氣地哭了，她表示雖然不太懂法律，但當下會選擇報案，就是希望法律能將外流者繩之以法。

謝忻透露當初報警時，周圍不少朋友潑她冷水「他們絕對會不了了之啦」、「看著好了，等新聞過了，他們誰還理妳啦」，原本自己始終不相信會如此，但如今自己則是不知道該相信什麼，語氣透露著無奈。

對此，網友紛紛為她抱不平：「真不知那還要法律做什麼」、「正義不是不到，只是常常遲到…希望能夠再次上訴到他們重視為止」、「台灣的法律真的令人失望，保護不了人民」、「太扯了......怎麼可能查不出來，除非對方後台夠硬」、「居然有查不出來的事情」、「我早就不相信司法了，那麼多不公不義的判決」。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。