以「0元住房，機+酒」套裝成功建立飯店促銷客房新模式的台北晶華酒店再度出手，攜手荷蘭百年消費電子領導品牌「Philips飛利浦家電」推出「晶華機+酒 4.0」超值住宿專案，一家人入住19坪大的雲天露臺家庭房，享受城市度假並可將把網評居家自煮必備第1名的高效能料理機「雙脈衝智慧萬用鍋-金小萬」帶回家。

「晶華機+酒 4.0」專案將於8月29日中午12點準時開賣，每房12,900元起即可入住，贈送市售價同樣是12,900元的智慧萬用鍋，房客還可享自助式早餐買一送一、兩位12歲以下孩童免費住宿等禮遇。搭配國旅補助每房可再折抵1,300元，搭乘高鐵車票另享75折優惠。完成入住後，上網登錄即可再獲得飛利浦家電獨家贈送的市價1,590元WMF餐具組。

「晶華機+酒 4.0」送出的「雙重脈衝智慧萬用鍋/壓力鍋HD2195 (金小萬)」擁有獨家「雙重脈衝科技」與「IH雙向加熱」兩項深層營養萃取技術，前者是以兩段式動態壓力高效萃取食物精華，後者則以智旋加熱科技及高聚熱鍋具迅速熟成食材，經SGS證實能提升胺基酸60%、蛋白質20%。在「免浸泡、免解凍、免顧火」高效烹調並增強膳食營養的同時，它也內建「19種智慧烹調模式」及「18道安全保護裝置」，不僅能一鍵烹煮百變料理，還能提供全方位防護讓消費者料理時更加安心。此外，黑金高質感配色的流線型外觀設計，搭配隱藏式觸控感應面板，更是促進生活質感的美型家電。