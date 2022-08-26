許多人會自發性氣胸，嚴重可致命。醫師表示，一名高中生就醫喊著「有股氣在胸口流動」，家長原以為只是課業壓力大，讓高中生苦撐3天才就診，一照肺部X光驚見有致命風險的「氣胸」，肺部有一塊被空氣佔據，嚴重可危及生命。醫師提醒，自發性氣胸以年輕人發生率最高，務必留意。

義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑在粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》分享，一名高中學生告訴其母親他胸口的氣流「從左邊跑到中間、中間又跑到左邊」而就醫，但無其他胸痛、胸悶、喘等症狀，但患者明確表示「氣真的有在跑。」

洪暐傑以聽診器聽呼吸，發現呼吸音異常，但聽不太清楚，緊急照肺部X光後，才找到答案是氣胸，原本該是肺的位置，有一塊被空氣給佔據了。

他說明，所謂氣胸是空氣不正常的跑進去胸腔（肋膜腔），而這些空氣會壓著肺臟，讓肺沒辦法順利擴張把氣吸進去，會讓人開始覺得喘、呼吸困難，或是有缺氧的症狀，更嚴重的情況，空氣跑進去太多，會壓迫到心臟，讓心臟無法順利把血打到全身，產生休克，不管是肺部或是心臟的功能嚴重受影響，都有可能導致死亡。

至於氣胸發生原因，洪暐傑說明，是因空氣不正常跑進去胸腔，會產生這個情況的原因包含1. 身材高瘦的男性。2. 吸菸。3. 氣喘、慢性阻塞性肺疾病。4. 肺癌。5. 外傷。文中提及的高中生即屬高瘦身材，這種情況容易出現自發性氣胸。