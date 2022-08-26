財政部表示，針對中央政府公共債務未償餘額未超過公共債務法債限規定，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額預估為6兆6748億元，總預算及各特別預算(含肺炎特別預算)舉債均納入未償餘額計算，並無排除債務存量計算之情事。

112年度總預算案編列舉借1736億元，併計特別預算舉債2128億元，債務比率31.0%，較本(111)年度預算數之31.8%為低，距離公共債務法存量上限40.6%，仍有9.6個百分點(約2兆元)。債務比率自101年底之36.3%已逐年下降，並無報載所稱舉債恐破公債法之情事。

國債鐘數據自本年6月至今也已逐步下降，財政部說明國債鐘數據係中央政府總預算及特別預算之長期債務與短期債務合計數，其中短期債務之舉借係為因應短期庫款收支調度；長期債務增加則主要係為因應全球性肺炎疫情，支應各部會防治、紓困經費及提振景氣資金需求。查國債鐘平均每人負擔債務已自本年6月26.7萬元，降至8月19日25.2萬元，預估8月底下降至25.1萬元。另本年度總預算編列債務還本960億元已全數執行完畢，並將視整體財政情況及歲入執行情形適時增加還本，以降低債務負擔。

我國財政管理成效獲國際信用評等公司肯定，未來仍將審慎辦理國家債務管理。110年惠譽、穆迪及標準普爾等三大信評機構將我國信用評等調升或給予正向評價，其中標準普爾復於本年4月再次調升我國主權信用評等，渠等均肯定我國致力於審慎財政及債務管理，遵守財政紀律，未來仍將恪遵相關規範，持續財政改善成果，營造有韌性之財政環境。