（文華東方雅閣中餐廳推出「經典套餐」，其中「杏汁白玉龍蝦球」嘗得到滑嫩的蛋白與鮮甜的龍蝦求完美搭配。圖／台北文華東方酒店提供） 配合時序更迭，台北文華東方酒店館內米其林一星「雅閣」中餐廳，即日起推出經典套餐與秋季新菜，主廚張國邦嚴選頂級食材如刺參、花膠、龍蝦等多款鮮美海味，以正宗粵菜作法為菜色賦味增鮮，經典套餐每位5,280元+10%，極致美饌包含滋味鮮美滑嫩的「杏汁白玉龍蝦球」、耗費手工的「日本刺參伴玉掌」；單點佳餚還有入味至極的「鮑汁扣花膠」等，標榜「道道皆極品」且為經典不敗的粵式美饌。廚藝資歷逾25年的張國邦遵循粵菜「清而不淡、濃而不膩」的風味特色，精心設計9道式經典套餐，每位5,280元+10%，嚴選粵菜中的必嘗佳餚，以花膠、刺參、龍蝦等頂級食材完美演繹粵菜精隨，套餐中豐盛菜色包含經典燒臘如雅閣叉燒皇、金陵燒乳豬，以及松茸瑤柱燉花膠、杏汁白玉龍蝦球、日本刺參伴玉掌、遠年陳皮紅豆沙等。其中，杏汁白玉龍蝦球十分講究炒功與火候的掌控，張主廚先將澎湖龍蝦去殼取肉切成球，入鍋油泡至八分熟盛起備用。接著將蛋清加入杏仁汁混合均勻後，放入熱鍋中以小火慢慢堆炒，稍加鹽巴簡單調味，將龍蝦球入鍋一同拌炒即成，呈盤再撒上炸過的杏仁碎增添香氣。入口品嘗，蛋白炒得滑嫩和Q彈鮮甜的龍蝦肉完美搭配。日本刺參伴玉掌這道菜餚相當費工耗時，光泡發刺參的時間就需5天左右。主廚嚴選日本關東刺參，先泡兩天的冷水，中間換一次水並放冰箱一晚後，將內裡雜質去除、洗淨，放入熱水中燒滾後再浸泡一晚，重複兩次後待刺參發好，主廚另取鍋，加入特別調製的私房燒汁，與海參一同以大火燒乾至收汁，盛盤時再排入滷製好的鵝掌，最後淋入自製鮑汁。爽口軟糯的海參與膠質豐厚的鵝掌，形色完整、入味至極，是道老少咸宜的極品美味。