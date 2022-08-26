韓星陳智熙從童星出道，四歲時首次參演電視劇，曾與沈恩敬及俞承豪在2000年代被公認為韓國演技最出色的三位童星。近年出演夯劇《Penthouse上流戰爭》再度受到大衆關注。昨（25）日，她在社交平台放出畢業典禮的照片，照片中的她一別之前的圓潤臉蛋，V臉顯得更加精緻美麗。

陳智熙25日在IG分享自己的畢業典禮照片，並配文「表揚自己努力工作。在東國大學戲劇系學到好多好多，珍惜教授的好教導和與珍貴朋友的美好回憶後終於畢業了。謝謝大家祝賀我！」照片中她身穿紅色學士服，懷抱一大束花與校内知名建築合照，笑容燦爛。更引人注目的是，她的臉型相較過去更瘦，與之前還有嬰兒肥顯得圓潤的臉完全不同。

網友紛紛讚美她越長大越漂亮，根本就是「女大18變」，也有不少人留言爲她加油打氣「做得好」、「工作也要加油」。陳智熙目前已經出道17年，一直在嘗試不同的角色類型，如今正式從大學畢業，將會更加用心於演藝事業，未來會帶來什麽樣的新作品值得期待。