國民黨台北市長參選人蔣萬安23日批評 3＋11」報告，民進黨參選人陳時中隨後受訪嗆蔣若有不滿，「後年還可以選總統」。國民黨台北市議員鍾沛君則痛批，陳的「每日幹話」來到新高度，這句話她聽了真的驚呆，畢竟選戰期間參選人無不深怕腰彎得不夠低、擔心話說的不中聽，但陳卻官威、架子比誰都大，只要對他有質疑就直接「放大絕」用「小學生吵架」式的言語反嗆。

鍾沛君昨日（25）在臉書發文表示，原本就預期，陳時中的各種傲慢嘴臉言行，會是今年選戰中最令人厭惡的風景。只是前陣子林智堅的「論文門」與「球場門」風波更大，稍微蓋過了。果不其然，在「換堅」之後，陳的「每日幹話」重新聚焦。

鍾沛君指出，陳時中開記者會稱，他處理大巨蛋的原則是「公開透明」，這讓她忍不住質疑，「3+11」公開了嗎？疫苗採購透明了嗎？一句口號，開兩條戰線，都是「公子送頭」；陳拿監院調查「3+11」來為自己開脫，蔣萬安反擊那是自己人護航，結果陳時中竟就惱羞成怒了，嗆蔣不滿意後年可以去選總統。

針對陳時中的言論，鍾沛君直言，這話她聽了真的驚呆「這……是小學生吵架嗎？」理論上選戰期間，包括她在內，哪位參選人不是深怕腰彎得不夠低，就是擔心話說的不中聽，但陳時中不是，他的架子與官威比誰都大。你質疑，是居心叵測；你批評，是大可不必，說多了，就是「不高興你來選啊！」

不僅如此，鍾沛君強調，政策政見可以靠團隊打造，但靠包裝掩護人的風度與格局，是很難裝的。陳時中在需要懇託的時候，尚且高高在上、傲慢至此，若是真的當選了市長，只怕什麼議員、百姓、法規，都不看在眼裡了。