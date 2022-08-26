近日柬埔寨打工詐騙案例越趨頻繁引爆熱議，已成社會重大矚目案件，但也因此出現不少假訊息。日前網路流傳數張照片，並以文字敘述「去柬埔寨前、去柬埔寨後」，經台灣事實查核中心追查，該組照片與柬埔寨打工事件無關。且受害人為泰國人，並非台灣人。因此，為「錯誤」訊息。

柬埔寨詐騙事件頻傳，自20日起網路流傳數張照片，前2張為女子裸背紋身照及白衣正面照片，第3張則是數張屍體照片組合起來的組圖，並以文字敘述這是「去柬埔寨前、去柬埔寨後」的照片；也有傳言是加上更為詳細的描述：「去柬埔寨打工後……心好痛，這麼善良的台灣同胞，好氣！她們真的是想賺錢，為何要落井下石，真卑鄙，看了都想哭～」

經台灣事實查核中心追查，該組照片原始事件是2019年發生在泰國的兇殺案，與柬埔寨打工事件無關。經搜尋泰國當地英文及泰文媒體，均有相關報導，比對報導中刊登的受害人照片，也與網傳照片相符。受害人為泰國人，並非台灣人。對此，台灣事實查核中心證實為「錯誤」訊息。

該組照片原始事件是2019年發生在泰國的兇殺案，與柬埔寨打工事件無關。受害人為泰國人，並非台灣人。已證實為「錯誤」訊息。(翻攝台灣事實查核中心)