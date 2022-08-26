下雨拍婚紗遭遇慘劇！大陸雲南一對新人去山上拍婚紗，雖然一直在下雨，但看到拍攝的畫面很不錯，就沒有停拍，怎料，下秒一道雷打了下來，就這樣剛好打中了這對新人，後來經過玉龍雪山風景區證實，新郎在被雷擊中後身亡，新娘送醫後則無虞。

綜合陸媒報導，大陸雲南麗江發生一起意外，8月24日中午一對新人去玉龍雪山風景區拍婚紗照，當時其實下著雨，但因為風景還不錯，攝影團隊與新人決定繼續拍照，怎料，拍攝過程中，一道雷突然從天空砸落下來，與攝影團隊的人超級近，讓所有人都嚇了一大跳，悲慘的是，這道雷竟然硬生生砸中了這對新人。

其中現場有遊客直擊意外發生的狀況，當時現場斷斷續續地下著雨，但沒有一直在打雷，好像就只有突然出現那一下，結果就打到人了。

當工作人員回過神來以後，立刻就打電話求救並報警，但遺憾的是，新郎在被雷擊中以後，當場就倒地身亡；而新娘雖然也被雷擊中，但只是暈了過去，後續經過醫療人員搶救，已無大礙。

隨後玉龍雪山風景區也發布公告證實，山上雲彩坪的地方發生了雷擊傷人事件，救援人員第一時間趕到現場救援，但很遺憾其中一名男子被雷擊中就不幸身亡，景區對此感到痛惜，但這場事故完全就是場意外。