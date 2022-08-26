曾在夯劇《半澤直樹》中飾演大反派「大和田」走紅的56歲男星香川照之，近日捲入桃色風波，被爆到銀座的酒店對女公關毛手毛腳，甚至揉胸、強脫內衣，事情被藏了快兩年，最近曝光後造成香川照之形象盡失，今(26日)清晨他快閃插進新聞節目前現身向社會大眾道歉，並表示未來會深刻反省。

台灣時間約4時20分、日本時間5時20分時，香川照之突然現身TBS節目《THE TIME,》，他表情凝重，身穿西裝，表示：「早安，開頭請給我一些時間針對這次週刊部分報導回應，因為我的私事引發騷動，造成大眾困擾、麻煩、痛心，對此非常遺憾抱歉」，接著低頭表示因這次事件他做了深刻反省，天天警惕，「未來交給我的工作，依舊會確實、真摯的努力，全力以赴完成」。

香川照之強調，重要的是，對於這樣的一天，他不會忘記對此事的感謝，最後再度低頭道歉，全程時間約1分多鐘，接著再度切回新聞節目。據知，香川照之2019年7月到銀座酒店時發生性騷擾風波，他對女公關伸鹹豬手，強行脫下對方內衣，還傳給其他客人欣賞，接著強吻女公關，碰觸對方胸部，造成該女之後得到PTSD（創傷後壓力症候群）。

女公關後來對沒阻擋的酒店媽媽桑提告，去年撤告，而香川照之雖然不是被告，事情曝光後因行為噁心受到大眾撻伐，他隨即透過經紀公司認罪，並隔空對女公關致歉，今早他親自現身電視新聞節目，拍影片向社會大眾致歉，也算為崩壞的形象滅火。