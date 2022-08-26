藝人Dora（謝雨芝）從早安加油團中出道，而後加入《大學生了沒》節目錄影，2019年起開始參與《食尚玩家》之《歡樂有夠讚》主持，近年還在台劇《華燈初上》中飾演刑警妹妹一角。前不久她在社交平台開放網友提問，面對網友「現在是不是戀愛ING」提問，Dora大方回應：「是」。

Dora25日在IG開放網友提問，非常親民地回應不少網友求助問題，像是社恐要怎麽在大學開學的時候和同學交流、爸媽雙標情勒怎麽辦、想刺青怎麽跟爸媽説等等。也有網友好奇她如何做到越來越瘦，Dora坦言：「首先，瘦下來之前認真修圖！我目前是靠角度跟穿搭過活的『小胖紙』，大概還要再兩周才能運動」，她指出，「飲控跟運動都要做，才能瘦的健康持久。」再被問及指甲樣式時，她透露自己要做一個小手術，所以不能運動，指甲也卸掉了。

Dora公開戀情。（圖／翻攝自dora_0121 Instagram）

Dora的感情情況同樣受到關注，她也毫無偶包地大膽回應網友詢問，承認確實在戀愛中，現在很開心，在久一點之後再跟大家分享。更曬出與男友的合影，照片中男友揹著她上街，雖然照片很模糊，但也能看清Dora臉上掩飾不住的幸福笑容，頓時閃瞎了不少網友。