烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠剩下兩座還在運作的反應爐與電網連接中斷，世界險些遭受一場輻射事故。
路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，廠區附近一座燃煤電廠的灰坑發生火災，導致反應爐和電網的連接中斷。烏克蘭國家核電公司將此事歸咎於俄羅斯「入侵者」。
澤倫斯基說，備用柴油發電機已立即運轉，確保持續供電。電力是用於核電廠的冷卻和安全系統。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠剩下兩座還在運作的反應爐與電網連接中斷，世界險些遭受一場輻射事故。
路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，廠區附近一座燃煤電廠的灰坑發生火災，導致反應爐和電網的連接中斷。烏克蘭國家核電公司將此事歸咎於俄羅斯「入侵者」。
澤倫斯基說，備用柴油發電機已立即運轉，確保持續供電。電力是用於核電廠的冷卻和安全系統。
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