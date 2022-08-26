今天在世界盃資格賽迎來MVP等級對決，約基奇(Nikola Jokic)率塞爾維亞碰上「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)領軍的希臘，終場塞爾維亞以100：94取得勝利，兩人都繳出高水準成績，約基奇穩定輸出29分，阿提托康波則瘋狂砍下國家隊生涯新高40分，投籃命中率也相當高，可惜仍無法帶領希臘戰勝強敵。

There are must-wins and then there are what @KSSrbije needed at @FIBAWC European Qualififers. And Nikola Jokic showed up big time!https://t.co/F62sF8M70z — David Hein (@heinnews) August 25, 2022

世界盃資格賽第四階段開戰，歐洲區球隊備受外界矚目，今天除了東契奇(Luka Doncic)坐鎮的斯洛維尼亞輕取愛沙尼亞，塞爾維亞與希臘的對決更是一大焦點，因為約基奇與阿提托康波正面碰頭，而比賽也相當有可看性，約基奇繳出全能身手，貢獻29分8籃板6助攻1抄截，13投9中，阿提托康波狂轟40分8籃板5助攻2抄截，18投12中。

Man, Giannis in a Hellas jersey is so much fun to watch!https://t.co/numvWd4q77 — David Hein (@heinnews) August 25, 2022

阿提托康波首節就開火，傳球給兄弟上演空中接力灌籃，自己接著秀出雙手暴扣，次節沒多久投進1記外線，繼續緊咬比分，到第三節球隊仍落後塞爾維亞，但他依舊猛攻禁區，展現十足威脅，末節砍進第2記外線，並靠美技上籃追到只落後3分，最後雙方拚戰到延長賽，但約基奇這時跳出來，頻頻在低位得分，搶走了勝利。