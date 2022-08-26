石門海灣新城昔日被稱為北海岸鬼屋，經過新北市政府、石門區公所與居民攜手垃圾清整、違章拆除、綠地建置、外牆翻新等環境改善後，進一步美化台2線沿途景觀風貌。新北市城鄉局明（27）日將舉行都更三箭之「受理民間申請示範街道環境改善計畫」完工活動，透過舉辦夏日市集、光雕投影及創作歌手九九壓軸演唱，見證海灣新城的翻轉。

新北市長侯友宜明（27）日晚間也將出席石門區海灣新城社區出席夏日市集活動，並主持夜間光雕投影表演啟動儀式。

城鄉局表示，為推動「青春山海線」旅遊品牌及改善居住環境，市府攜手海灣新城社區辦理社區營造，並結合「受理民間申請示範街道環境改善計畫」進行整建維護立面修繕示範工程，已於8月完工，因此舉辦夏日市集活動，邀請北海岸著名美食、文青小物及青春山海線伴手禮店家一同參與，並於社區空地搭設野餐區提供市民朋友駐足。

夏日活動一路從8月27日下午2點至晚間8點，同時亦有邀請創作歌手九九壓軸演出，讓北海岸地區更美麗外，變得越來越熱鬧好玩！

城鄉局長黃國峰表示，石門區海灣新城立面修繕完工，透過啟動光雕投影及海灣市集活動，以表達翻轉沉寂多年老屋為在地亮點，為北海岸沿海景觀增添新風貌，期許結合石門白沙灣、富基漁港及老梅綠石槽等景點，甚至結合金山中山溫泉及即將完工的員潭溪橋，帶動在地觀光旅遊軸帶。