台南雙警命案引發民眾對外役監獄標準的討論。中廣董事長趙少康小編表示，民進黨如果想調鬆外役監獄標準，那前總統陳水扁就是綠營「自食惡果」的最好例證；目前全台最風光的「類逃犯」就是阿扁，他接受專訪時，金句連發，邏輯之清楚，根本不像是個關到漏尿需要保外就醫的人，阿扁究竟何時又要被抓回去關，值得全民關注。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日（25）發文表示，民進黨如果想調鬆外役監獄標準或是把自己人放出來，那陳水扁就是綠營自食惡果的最好例證。陳堪稱目前全台最風光的「類逃犯」，他接受專訪時，金句連發，邏輯之清楚，根本不像是個關到漏尿需要保外就醫的人啊。

趙少康小編整理出陳水扁受訪「金句集錦」包括：

「難道你是踏著將近一萬具屍體拾級而上，進軍台北市政府？」

「要接指揮官的人，竟然在外面跟人偷生小孩。」

「一本選舉書出來了，一本書要出版平常不用準備嗎？一面當防疫指揮官，一面還在寫書，你也沒專心做這件事，你分心了。」

「你整天開記者會，開不膩，大家都膩了。」

「疫調就是靠這群防疫醫師，跟部長什麼都沒有關係，指揮官是誰也沒有關係，就只是照本宣科而已，這是一個制度。」

陳水扁以上種種發言，讓趙少康小編直呼「完啦！」諷刺道，阿扁什麼時候被中共滲透，變成中共同路人了？接下來，大家就看看阿扁，什麼時候又要被抓回去關，又或是，「土城附近的路燈，勇哥您自己挑一支吧？」