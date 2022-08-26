高雄一名男子傍晚下班後獨自到停車場開車準備返家，但是車內經過一整天的日曬產生高溫，男子上車後立即打開車窗加速散熱，並駕車準備離開，但卻忘了繫安全帶被巡邏員警發現而攔下盤查，員警眼尖看見車內的毒品咖啡包，隨即喝令男子坐下，降低其活動力，後續壓制在地以確保員警、犯嫌及整起案件的安全，同時呼叫支援警力到場，清查後發現男子車上共計31包毒品咖啡包，經檢驗呈現三級毒品卡西酮陽性反應，訊後依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局龍華派出所警員王振翰、黃俊銘於23日傍晚巡經鼓山區美術北一路時，發現一部白色自小客車從停車場駛出且駕駛座窗戶大開，而且開車的男子未繫安全帶，趨前盤查時，男子大方打開車門受檢，還謙稱：「做工的人，車內比較亂！」，過程中員警眼尖發現後座腳踏板上散落的毒品咖啡包，準備彎腰撿起時，男子頓時驚覺露餡，急忙以身體阻擋，仍被員警合力壓制，起出踏板上的2包毒品咖啡包，待支援警力到場後，陸續又在車上起獲29包，合計共31包(毛重162.44公克)。

警方調查發現，21歲的曹姓男子在建築工地擔任小包商，當天下班後準備駕車返回屏東住處，由於車輛經過一整天日曬，車內溫度較高，才會開窗散熱，卻沒想到因為沒有繫安全帶，讓整車的毒品咖啡包被警方查獲。

男開窗散熱卻忘了繫安全帶，警員眼尖見到整車毒咖啡包，立刻現場逮人。(葉庭欣翻攝)

鼓山分局長蔡鴻文表示，警方執勤首重三安，在員警、犯嫌及整起案件平安的前提下，順利移請地檢署偵辦，才是第一線執法人員的最高宗旨。新興毒品常以各式新穎包裝及外觀吸引施用，加上毒品成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例，呼籲民眾切勿好奇嘗試，毀了身體健康之外，更可能身陷囹圄，得不償失。