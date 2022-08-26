受到輝達等科技類股強彈激勵，美國四大指數25日在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)發表談話前夕全面勁揚，其中以費半漲勢最猛。台股今(26)日早盤上漲逾130點來到約15332點。

台積電ADR周二上漲0.9%收在86.03美元，止住連二日頹勢，台股現貨部分，台積電早盤上漲6元來到514元。聯電大漲1.45%來到42元。貨櫃三雄也展開反攻，漲幅均超過1%

美股在科技股帶領下反彈走高，台股雖成功守住月線15123點支撐，但量能卻有不濟隱憂，分析師表示，全國央行年會在即，市場關注Fed動向，台股後市待量表態。

輝達跳漲4%，雖然這家繪圖晶片製造商財測低於預期，但許多投資人認為這預告銷售下滑的最糟糕時期可能已經過去，上漲的晶片股還包括超微和博通，漲幅分別達4.8%和3.6%。

道瓊工業指數上漲322.55點或0.98%，以33291.78點作收。標準普爾500指數上揚58.35點或1.41%，收4199.12點。科技股那斯達克指數勁揚207.74點或1.67%，收12639.27點。費城半導體指數大漲104.88點或3.66%，收2971.07點。