曳引車下永康交流道失控自撞分隔島，木料散落一地。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

曳引車下永康交流道失控自撞分隔島，木料散落一地。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

曳引車下永康交流道失控自撞分隔島，木料散落一地。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康交流道今天清晨4點25分發生一起貨櫃曳引車自撞匝道出口分隔島，當場翻覆的意外，所幸駕駛只受輕傷，但車上拖運的建材用木料散落一地，造成中正北路南北向車道車輛都無法通行，永康警分局緊急調度警力在現場管制交通及疏導車流，滿地木材清理4個多小時仍未清完。

警方初步調查，駕駛營業貨櫃曳引車的劉姓駕駛，從高雄大寮北上載木材前往雲林，當時從永康交流道北向往新市匝道下行，打算要去買咖啡，卻疑似剎車故障，失控自撞分隔島，確切肇事原因仍待警方進一步釐清。

劉男酒測值正常，雙腳只有擦傷等皮外傷，送奇美醫院就醫後，並無大礙。

由於現場散落大量木材，永康分局派員於雙向車道指揮疏導車流，並依規定通報工務局、清潔隊及警廣協處提醒用路人行經該路段時，減速慢行。同時也通知相關單位到場處置滿地散落物，北上封閉內側車道，開放外側車道及機車道，南下車道封閉內側及機車道，開放外線車道通行，目前仍持續清理中。