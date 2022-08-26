王惠美也現身了解課程，她說彰化苗木培育每年產值高達37億，過去常常會在路上看到光禿禿的路樹，或是與周圍景觀格格不入的植栽，所以修剪樹木與景觀相容並不是這麼容易。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

學員在經過樹木、景觀樹木修剪、植栽養護等相關課程後，通過學術科測驗才能拿到證照，首梯次考試共66人參加，有55人合格。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

農業處強調，拿到合格證照的學員，有效期限為4年，期滿後需要再回訊認證，這些人才未來都會提供給縣內相關機關單位納入樹木修剪發包廠商資格認定，以落實樹木修剪認證制度。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化是國內苗木培育重要產地，日前彰化縣政府在縣內首次舉辦「彰化縣政府景觀樹木修剪技術認證」課程培訓，吸引共170人參加，學員在經過樹木、景觀樹木修剪、植栽養護等相關課程後，通過學術科測驗才能拿到證照，首梯次考試共66人參加，有55人合格。

彰化縣政府為提升縣內景觀樹木修剪人員技能及景觀環境品質，一連2天在彰化縣永靖鄉敦厚獨鰲聯合集會所舉辦課程培訓，今年度一共分成2梯次名額報名，170名額秒殺，有學員表示，因為工作需求所以特別來學習技能，像是三刀法等比較難的技法，也都能在這裡學到。

王惠美表示，彰化苗木培育每年產值高達37億，過去常常會在路上看到光禿禿的路樹，或是與周圍景觀格格不入的植栽，所以修剪樹木與景觀相容並不是這麼容易，這次參與的學員將是彰化首批拿到景觀樹木修剪證照的人員，未來也會有更多學員考取證照，增加縣內修剪樹木的專業人才。

縣府農業處表示，近年民眾越來越注重居家環境與環境保護，景觀樹木修剪、種植移植就成為重要議題，訓練除了讓路樹更優美為市容妝點，教育訓練更注重職安的重要性，以及對樹木健康及公園綠地及行道樹風險評估等專業技能。

培訓課程參加者必須全程參與，並經考試合格後發給認證，課程包含樹木修剪作業危害預防及申報作業宣導、樹木修剪之職業安全衛生管理、植栽養護與修剪、景觀樹木修剪等課程，所有課程結束並測驗合格者，才會發給參訓學員認證。

農業處強調，拿到合格證照的學員，有效期限為4年，期滿後需要再回訊認證，這些人才未來都會提供給縣內相關機關單位納入樹木修剪發包廠商資格認定，以落實樹木修剪認證制度，有興趣的民眾，可電洽04-8225555彰化縣景觀工程商業同業公會。