由輝達（Nvidia）、亞馬遜等科技與相關股領軍，周四美股主要指數大漲。投資人持續緊盯聯準會的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會，以尋找有關央行政策前景的線索。

晶片股「升」勢雄壯，費城半導體指數大漲3.66%，台積電ADR漲2.35%，聯電和日月光ADR漲幅均超過3%

備受關注的美國10年期公債殖利率在最近觸及兩個月高位後回落。利率下降往往有利於交易估值已高的科技股。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於周五發表演說，投資人將剖析其釋出的訊息，了解聯準會在對抗升至數十年高點的通膨時，其升息動作會有多激進。

最新公布的數據顯示美國第二季經濟萎縮程度小於先前發布的初值，緩解了經濟正在衰退的擔憂。

目前交易員認為聯準會在9月政策會議上第三次升息75個基點的可能性，略高於升息50個基點。

聯準會官員周四對於他們在9月會議可能通過的升息幅度不置可否，但仍持續強調利率會升高且將保持在高點，直到美國經濟確實擺脫如此高的通膨率。

除了鮑爾周五發表的談話，投資人也在等待當日發布的個人消費支出（PCE）報告。PCE是聯準會最重視的通膨指標之一，可能影響其未來的行動。

儘管周四大漲，但美股主要指數周線仍可能收黑。本周以來，道瓊指數下跌1.23%，標普500指數跌0.69%，那斯達克指數跌0.52%。

今年以來，標普500指數仍下跌約12%，那斯達克指數跌約19%。

★主要指數

道瓊指數漲322.55點或0.98%，收33,291.78點。

那斯達克指數漲207.74點或1.67%，收12,639.27點。

標普500指數漲58.35點或1.41%，收4,199.12點。

費城半導體指數漲104.88點或3.66%，收2,971.07點。

★消息

美國勞工部公布，上周（截至8月20日）初次請領失業給付人數周減2000人，為24.3萬人，少於市場預期的25.2萬人。截至8月13日止當周持續請領失業金人數周減1.9萬人，為141.5萬人，亦低於市場預期的144.1萬人。

美國商務部公布第二季國內生產毛額（GDP）季減年率由初估的0.9%上修至0.6%，主要反映消費者支出上修至成長1.5%。

美國10年期指標公債殖利率下滑6.7個基點，報3.037%。

利率期貨指向聯準會9月升息75個基點的可能性為60%，高於本周早些時候的50%。

周四布蘭特期油跌1.88美元或1.9%，收在每桶99.34美元。紐約期油跌2.37美元或2.5%，收在每桶92.52美元。投資人擔心受到制裁的伊朗石油可能重返全球市場，以及美國利率持續升高將削弱燃料需求。

美股交投仍顯清淡，各交易所成交量總計為93億股，而20日均量為108億股。(2-1)