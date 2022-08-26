★分析

Colony Group首席市場策略師Rich Steinberg表示，9月可能再度升息75個基點的消息不斷傳出，債市已經為此做了大量工作。我認為聯準會不升息75個基點的政治風險太大，如果他們在9月放緩步伐，然後數據顯示通膨仍然居高不下，之後就很難向市場傳達要再變得更緊縮的信息。

澳洲國民銀行經濟分析部門總監Tapas Strickland表示，投資人現在預期聯準會基金利率將在2023年3月到頂，為3.80%，高於兩周前預估的3.62%。

投資人將試圖從傑克森霍爾經濟研討會和聯準會主席鮑爾周五發表的談話獲得更多訊息。他們想知道央行決策官員是否會在當前的升息周期結束後降息。SoFi投資策略部門主管Liz Young表示，市場正試圖判斷我們是處於周期的中期還是後期，並發出了一些不同的信號。我們正在等待鮑爾明天演說釋出的消息，市場因缺乏方向顯得有些膠著。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，原材料股漲2.26%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲2.06%、科技股漲1.68%。必需消費類股漲0.46%，漲幅最小。

由中概股組成的金龍中國指數飆升6.26%。

★重磅股

重量級科技股僅剛拆完股的特斯拉下跌0.35%。蘋果漲1.49%，微軟漲1.11%，亞馬遜漲2.60%，Alphabet漲2.60%，Meta漲3.38%，網飛漲1.90%。

道瓊指數成分股普遍上漲，僅Salesforce（跌3.39%）和寶僑（跌0.08%）收黑。波音漲3.53%，表現最佳，其次為英特爾漲3.04%。

主要晶片股全面勁揚，美光漲4.96%，超微漲4.80%，輝達漲4.01%，高通漲3.50%，恩智浦漲3.47%，應用材料漲3.47%，英特爾漲3.04%，德州儀器漲2.97%。

★焦點股

輝達勁揚4.01%，收在179.13美元，帶動費城半導體指數大漲。該圖形處理器大廠警告受遊戲產業轉弱影響，本季營收恐將大幅減少。輝達預估本季營收為59億美元，較前一季（67億美元）大幅放緩，亦較去年同期下滑17%，且遠不及市場預期的69.5億美元，但許多投資人卻認為這可能意味著該公司營收下滑最黑暗的時期可能已經過去。摩根士丹利預期輝達的遊戲晶片業務將在第三季觸底，最快在第四季強勁反彈。

特斯拉在1股拆為3股生效後，股價下跌0.35%，收在296.07美元。

花旗漲2.1%，該華爾街大行計畫自本季起關閉在俄羅斯的消費金融與商業銀行業務。

Salesforce Inc跌3.4%，該人力資源軟體巨頭下修全年營收與獲利預測，並表示客戶開始縮減開支和美元升值，給營運帶來衝擊。Salesforce董事長兼共同執行長Marc Benioff在財報電話會議上表示，我們看到客戶在採購上變得更加謹慎節制，銷售周期可能拉長，我們從7月起開始看到這個現象。

Snowflake飆漲23.07%，收在196.28美元，創下上市以來最大單日漲幅。該公司上季營收遠優於市場預期，並上修全年財測。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲2.35%，收87.57美元，換算台股價格為528.82元。

聯電ADR漲3.57%，收6.97美元，換算台股價格為42.09元。

日月光ADR漲3.24%，收6.06美元，換算台股價格為91.49元。

中華電信ADR漲0.22%，收40.57美元，換算台股價格為122.5元。(2-2)