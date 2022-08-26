桃園市政府為推動市民數位生活，結合市政宣導、商家振興、促進民眾消費三種面向，「市民卡紅利桃子」平台，透過發放數位點數模式吸引消費者至在地特約店家消費。「市民卡紅利桃子千萬振興」活動，結合桃市府各局處活動送出與千萬元臺幣等值的紅利桃子點數。市民朋友獲點後可以直接到桃園在地特約商家，用點數折抵消費金額 (1點=1元)，而商家則可以將獲得的點數變現，帶動數位新經濟！

隨著Xpark、環球購物中心的開幕，桃園青埔也成為越來越多人假日出遊的選擇，青埔一日遊怎麼玩？這篇就來分享適用「紅利桃子千萬振興」活動的青埔必玩景點！使用桃園市民卡除了可以搭乘機捷，還可以使用「市民卡紅利桃子」回饋的點數，於全桃園超過千家點數的特約店家消費或折抵，1點等於1元，全臺民眾皆可使用，快為自己省荷包、獲得小確幸！

來到A17領航站，出站後步行5分鐘即可抵達人文氣息濃厚的「橫山書法藝術館」，這間坐落生態青塘園旁的藝術館為桃園市經營的書法藝術主題館，以公園基地為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象來規劃園區，打造有如五方篆印的主體建築群，5棟建築群透過空橋互相連結；從館內展品到藝術館本身的建築設計都呼應書法藝術主題，讓遊客可沉浸式地感受書法藝術之美，建議早晨第一站先來洗滌身心靈，從容地開啟美好的一天。

「橫山書法藝術館」以五方篆印為軸，配色以墨黑為主呼應書藝主題。 (截取自youtube)

逛完「橫山書法藝術館」，差不多接近中午用餐時間，可以搭機捷到A18高鐵桃園站，到「紅利桃子」特約餐廳「清惜的家_阿勃勒」體驗南歐鄉村式的悠閒，異國風格的建築外觀和遍植金黃綠葉的花園造景，讓人一秒順移到歐洲。這是一家提供義式料理的寵物友善餐廳，偌大的綠意庭院適合全家大小休憩用餐，而且，做為「紅利桃子」特約店家，在此使用桃園市民卡「紅利桃子」折抵消費50點，可再獲得紅利桃子50點回饋！

「紅利桃子」1點等於1元全民皆可至桃園特約餐廳折抵消費。 (截取自youtube)

下一站機捷A19桃園體育園區站，站內空間由桃園大眾捷運公司與Rakuten Monkeys 樂天桃猿共同打造，以棒球為主題佈置各式裝置造景，站內不僅鋪設人工草皮，還將打擊區、跑壘區原比例搬進捷運站內，超真實的空間讓球迷好興奮，下次觀賽前，別忘了先來這裡暖暖身！

此外，鄰近A19站還有青塘園生態公園，擁有美麗的環湖步道、觀景橋及豐富的自然生態，日夜皆有不同美景，非常適合踏青、野餐。興建中的桃園市立兒童美術館及市立美術館也在青塘園旁，依循「景觀化建築、遊樂化展館」的理念，以山坡外觀設計，充分融合青塘園週邊的水景綠帶，分別預計於2023年及2024年落成，打造親近生活的藝術場域。

最後一站來到「姐婆JIAPO」餐廳，這間青埔超人氣美食也是「紅利桃子」的特約店家！老闆傳承外婆一甲子的客家手藝，每道餐點如同小時候記憶中的味道，特別推薦唇齒留香的控肉飯；餐廳環境為木質簡約風格，如同在文青咖啡廳般舒適。結帳時也別忘了打開「紅利桃子」，掃碼折抵點數！

「紅利桃子」特約店家之一的「姐婆JIAPO」，控肉飯為必吃餐點。(截取自youtube)

「市民卡紅利桃子」是桃園市政府打造的智慧生活平台，不需下載軟體，全臺民眾只要前往「紅利桃子」官網，填寫基本資料註冊後，參加問題任務就能立即獲得紅利桃子50點，累積點數後就可以前往桃園超過一千家特約店家折抵，透過「紅利桃子」平台的掃描功能，掃描特約店家立牌，用點數折抵消費。即日起至11月30日，在特約店家單筆消費50元以上，可再獲得50點回饋，每人可到不重複的2間特約店家消費，最多回饋2次、最高回饋100點！

除了「市民卡紅利桃子千萬振興」活動外，「市民卡紅利桃子」平台更整合桃市府各局處推出的加碼活動，非桃園市民也可以使用，包含農業局推出的「桃園市防疫有機蔬菜箱」，購買者可獲得「紅利桃子」30點，再搭配經發局推出的「你吃飯我買單2.0」活動，9月25日前登錄消費發票可每週參加抽獎，中獎再加贈紅利桃子點數300點。目前特約店家持續招商中，各種優惠也會陸續推出，趕緊呼朋好友一起到桃園吃喝玩樂去！

【桃園市政府廣告】