澎湃新聞26日報導，國際油價大幅上漲，大陸兩大石油公司中國石油、中國海油交出史上最佳半年業績，合計淨利潤超過1500億元（人民幣，下同， 約合新台幣6525億元），接近去年全年淨利潤之和。

中國石油8月25日公布的半年報顯示，按國際財務報告準則，上半年實現營業收入1.61兆元，同比增長34.9％；歸屬於母公司股東的淨利潤823.91億元，同比大幅增加55.3％；自由現金流同比增加892.1億元，實現基本每股收益0.45元。董事會建議派發2022年中期股息每股0.20258元，派息額370.8億元。

同日，中國海油公布中期業績，上半年實現油氣銷售收入1766.8億元，同比大幅增長75.6％。歸母淨利潤達718.9億元，同比大幅增長115.7％，每股盈利1.57元。董事會決定派發2022年中期股息每股0.70 港元(含稅)， 創歷史同期新高。

澎湃新聞報導，國際油價寬幅震盪之際，以大陸油氣增產保供的確定性應對外部環境不確定性、穩油增氣守住能源安全底線變得尤為關鍵。半年報顯示，兩大石油公司的油氣增產顯著，新能源業務布局亦加速推進。

受供求關係、地緣政治等因素影響，上半年國際油價大幅上漲，布倫特原油現貨均價107.94美元／桶，同比上升66.1％；美國WTI原油現貨均價為101.85美元／桶，同比上升63.7％。但在成品油市場，上半年大陸需求減少，同時因受配額限制，成品油出口同比下降。同期，大陸化工市場需求增速下滑，天然氣消費量低速增長。

澎湃新聞報導，「上半年公司業績大幅增長，創歷史同期最好水準，主要有兩方面的原因：一是油價上漲，更是人努力的結果。」中國石油財務總監王華在業績發布會上說，上半年，面對國際局勢動盪、大陸疫情反彈、成品油市場需求減少等不利因素，公司在生產經營各方面均取得新進展，包括可銷售天然氣產量創歷史新高、化工新材料產量創歷史同期最好水準、成本費用得到有效控制等。「多項關鍵業績指標創歷史同期最好水準，也好於歷史上油價更高的時期。」

對於未來國際油氣供需格局和價格走勢，中國石油高級副總裁任立新稱，受疫情變化及全球經濟增長放緩等因素影響，原油需求增長不及預期，供應端也存在一定不確定性。近期國際油價處於高位震盪，長期來看，隨著全球經濟再平衡，遠期預判油價將會回到合理水準。

任立新表示，地緣政治事件令全球天然氣供需格局發生深刻變化，國際市場液化天然氣（LNG）現貨價格持續攀升，預計下半年受供需基本面等因素影響，現貨LNG價格仍將保持高位運行，但價格的上漲也會抑制各主要消費國的需求增長。長期看，隨著俄烏衝突的影響減弱、部分LNG專案陸續建成投產，現貨價格會回歸合理水準。

業務低碳轉型上，中國石油此前制定了清潔替代、戰略接替、綠色轉型「三步走」部署。中國石油董事長戴厚良在業績會上介紹說，上半年獲得風電、光伏發電並網指標5360兆瓦，地熱指標1120萬平方米，「整體新能源業務的發展步伐比計畫更快，我們將今年的計畫調整為2萬兆瓦的並網指標和2000萬平方米的地熱指標。」到2035年左右，中國石油的油、氣、新能源業務將呈現「三分天下」格局。