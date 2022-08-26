現在已經進入少子化的年代，不少民眾寧願養毛小孩來代替生小孩，因此各大家電品牌也針對寵物推出清潔家電，特別養貓狗等常掉毛的寵物，更需要常清掃整理，因此Dyson就推出了全新的Dyson V12 Detect Slim無線吸塵器系列及V15 Detect無線吸塵器系列，更推出寵物專用的「寵物毛髮清潔工具組」全新配件。

Dyson V15 Detect Absolute無線吸塵器，定價2萬6900元。（Dyson提供）

Dyson此次就針對寵物飼主的困擾，在V12及V15系列配備的智慧電動吸頭，或智慧變速吸頭上，配備了無纏結齒梳設計，除了可吸除寵物毛髮、皮屑及其他過敏源，更可解決毛髮纏繞機器問題，而寵物專屬的全新「寵物毛髮清潔工具組」，就能快速梳理寵物鬆散的毛髮、去除寵物皮屑和微粒，像「寵物毛梳吸頭」就設有364個毛梳，以35°的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，適合中、長毛的寵物，邊梳理寵物毛髮時，也能搭配加長版伸縮軟管等靈活吸除毛髮使用。