前總統陳水扁女婿趙建銘涉入台開內線交易案，纏訟近16年後，最高法院去年判決定讞，被判刑4年4月的寬頻房訊總經理游世一入獄服刑後，以定讞判決引用刑事大法庭裁定違憲為理由，聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭大法庭裁定前即已作成定讞判決，游的聲請沒有理由，裁定不受理。

2005年趙建銘參與「三井宴」引爆台開案，去年10月14日，最高法院將趙建銘、前台開董事長蘇德建2人判刑3年8月、趙父趙玉柱判刑4年、游世一判刑4年4月定讞，檢方將4人發監執行，其中蘇德建因罹患重病，獄方拒收，遭檢方限制住居、責付家屬。

游世一入獄後，主張定讞判決實質援引之最高法院刑事大法庭裁定，違反憲法平等權、人身自由權及財產權及法律保留原則、比例原則等規定之疑義，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭審查庭認為，游的確定終局判決已於憲訴法修正施行前送達，且於大法庭裁定前即已作成該判決，自未援用大法庭裁定之見解，不得據以聲請裁判憲法審查，且大法庭裁定並非大審法第5條第1項第2款所稱之法令，不得以之為聲請解釋之客體，裁定不受理。