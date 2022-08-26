中元普渡時，當長輩面對搬不動的罐頭、米麵普渡品、年輕夫妻不懂普渡流程，小孩在普渡桌間瘋狂亂竄，信義房屋房仲化身「中元普渡好鄰居」不僅出借帳棚、普渡桌等硬體設備，更是出力出陪伴，成為社區住戶「最安心的存在」。

信義房屋贊助中元節普渡帳棚已20年，起因來自於看見社區住戶在普渡時普遍會遇見的痛點，包括大多中元普渡的普渡桌與帳棚，一年只用一次，若由社區購買或租借，需額外花費或尋找空間放置，而年輕住戶不了解普渡流程、習俗、普渡品禁忌等，例如供品要不要插香？普渡品要整箱拆開來等，普渡品很重、又要兼顧小孩等等，信義房屋不僅提供硬體，每一名深耕社區多年的房仲更是「社區普渡專家」，提供諮詢與協助。

信義房屋文山建國店店長黃慧玲表示，自己會帶領同仁到社區協助長輩搬普渡品，尤其高雄有許多遊子北漂工作，留在高雄的長輩普渡時面對沉重的罐頭、飲料、米麵、洗臉盆等不知該如何是好，這時，房仲主動幫忙，讓長輩省心又省力。

中元普渡期間最怕小孩在普渡桌間亂竄，信義房屋房仲設攤位，讓住戶小孩可以看書、換書。（圖/信義房屋提供）

而普渡時，最怕的就是小孩不受控的亂竄，信義房屋大直重劃店長、同時也曾榮獲信義房屋最高榮譽信義君子的李熒芝表示，他們在普渡桌旁設了閱讀區，擺上一本本童書，陪伴孩子度過2-3小時的普渡時間，也讓一旁的大人不再需要時時繃緊神經，可以放鬆片刻，也藉此機會收集社區住戶的二手書籍近百本，提供給陽光基金會。

信義房屋左營高鐵店店長、信義君子施智邦表示，自己雖然是基督徒，但也是「普渡達人」常常到社區去提供專業諮詢，因為普渡其實沒有既定規範，大多是靠著口耳相傳的經驗累積，許多年輕的住戶大多不清楚此習俗，因此無論社區委員或物業管理更迭，自己也常成為諮詢的角色，提供顧問協助。

信義房屋表示，每一名房仲已成為社區的一份子，除了平時定期關心，普渡時更將社區住戶視為家人，今年中元普渡期間出借約4000頂帳棚、服務了約5000個社區鄰里。