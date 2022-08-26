大陸官方「海關發布」26日通報，大陸海關總署口岸監管司負責人就健康申明卡改版事宜，針對海關為什麼要對「健康申明卡」進行調整，強調健康申明卡改版不是放鬆防控要求，目的在於提高申報效率。

大陸海關總署口岸監管司指出，近期根據大陸國務院新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組有關工作要求，海關總署結合口岸疫情防控實際情況，對健康申明卡進行了優化，對以往入境旅客容易產生疑問的專案進行了進一步明確，取消了部分申報項目，目的是便於旅客入境申報和提高通關效率。

針對外界疑慮，此次健康申明卡改版是不是意味著口岸疫情防控政策有變化？大陸海關總署口岸監管司回應，此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而是旨在提高申報效率。根據大陸國務院聯防聯控機制規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。因此，入境疫情防控要求沒有實質性變化。

大陸海關總署強調，大陸海關將繼續毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，與各相關部門高效協同，系統推進，進一步提高科學精準防控水準，堅決守牢口岸疫情防線，同時為更好促進中外人員往來和對外合作創造最大可能的便利。