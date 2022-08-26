真的很尷尬，一名喝茫的美國駐莫斯科大使館安全人員的監視器畫面流出，連俄羅斯外交部都得出面關懷。

一名喝茫的美國駐莫斯科大使館安全人員的監視器畫面流出，若影片遭刪除請參考下方俄外交部的版本。（YouTube)

史東米（Navarro Nicholas Stormy）1995年11月3日出生於加州，是一名美國海軍陸戰隊員，曾於美國維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地接受過特殊訓練。自2021 起成為美國大使館的安保人員（大使館外圍護衛）。

這名海軍陸戰隊在俄羅斯警衛人員的監視下試圖進入大使館，但由於管制時間還沒結束，所以警衛不讓他進入。所以他只好繞去另一個入口後進入，其中一次跌倒真的非常危險，史東米頭部狠狠的撞擊路面，而且是由後腦勺著地，若是有汽車行經，後果不堪設想。所幸他對於大使館的環境和配置十分熟悉，最後史東米成功從頓巴斯英雄廣場那一側進入大使館。

俄羅斯外交部官方社群帳號對此表示關心：「我們敦促國務院向美國駐莫斯科大使館的員工支付額外費用，以應對難以忍受的工作條件。」，「和我國戰鬥很累。」

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