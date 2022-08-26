一技在手真的希望無窮，網友分享，他的朋友因不愛念書，學到清洗冷氣的專業技術後，「一年居然只要工作半年」，現月入逾10萬元，已經在桃園地區買了3間房子，不用工作的那半年，靠收房租就好。

「洗冷氣師傅是致富捷徑嗎」，原PO在PTT發文，本來以為不愛念書的朋友會過得較辛苦，沒想到大家一聊天才知道，他已經在桃園買3間房子了。

朋友的職業是洗冷氣，每逢夏天旺季可以月入10幾萬元，老婆也不用工作，在家接訂單、顧小孩；剩下不用工作的半年，夫妻倆就收房租，生活無憂無慮。

反觀另一位在科技公司上班的朋友，雖然年薪達百萬，但還是無法在台北市區買房。原PO才會好奇提問，「有沒有洗冷氣根本是致富捷徑的卦」。

專業網友指出，如果是公司或平台指派，有拆帳比例，通常不會賺那麼多，但如果自己接case，以洗一台2000至3000元算，一天上萬是有可能的，不過還是要看淡旺季，而且冷氣不會每年都洗。