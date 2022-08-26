柯朋宇的偶像是女神徐若瑄。（光與澈音樂工作室提供）

創作歌手柯朋宇日前帶著第一張創作單曲〈非賣的青春〉造訪Yahoo TV《佼心食堂》，主持人黃子佼call out徐若瑄時聊到，如果柯朋宇可以幫忙帶小孩，他9月3日就能去小巨蛋看徐若瑄演唱會。這讓「V姐鐵粉」柯朋宇秒速求饒，直説自己早已買好第一排座位，拜託佼哥放他一馬。

最近為創作單曲〈非賣的青春〉密集宣傳的行程中，柯朋宇先前已跟徐若瑄有過幾次互動，《佼心食堂》製作單位那天又Call out徐若瑄，新手爸爸黃子佼説演唱會當天要照顧小孩無法出席，讓徐若瑄笑問：「佼哥，我可以幫你找人帶小孩！」黃子佼回道：「不是有人顧就好，要信任的人我才放心！不然我請柯朋宇幫我顧，他也一定不會推辭的嘛。」柯朋宇只愣住一秒就馬上求饒：「佼哥對不起，我偶像等了那麼久又延期，演唱會我非去不可！」

《佼心食堂》call out時，徐若瑄正在為小巨蛋演唱會練舞，可是她卻一接電話便清唱起柯朋宇的〈非賣的青春〉，讓柯朋宇感動到幾乎噴淚，直呼「太夢幻了！」柯朋宇也説，雖然宣傳工作滿檔，但他已經買好演唱會第一排的位子，要以實際行動給「從小到大唯一的偶像」最大的支持。

徐若瑄也鼓勵後輩，面對低潮可以多學習不同事物，尤其遇到運氣不好的時候可能講什麼都不對，好像「在家裡都能被雷劈到一樣」，但要把不好的聲音當成養分，無論多困難都要堅持下去，更敲碗柯朋宇趕快推出新作品。柯朋宇聽完後落淚表示，其實對於演藝圈的理解與興趣，都是因為喜歡徐若瑄的緣故，甚至簽了日本公司、獨自一人在日本工作時，也是靠著徐若瑄的歌來跨越迷惘和困境。這一來一往的感性分享，讓《佼心食堂》瞬間猶如大型告白現場。

柯朋宇也在《佼心食堂》表示，終於有機會當面向黃子佼表達感謝。原來柯朋宇2019年三度登上獨立音樂指標「河岸留言」演出，當時其實沒有任何能夠發行唱片的機會，只單純想透過現場演出的方式分享自己的創作，但因為只有演唱會的現場音源，歌曲尚未正式發行，想宣傳演唱會有一定的困難度；當時經紀人主動連絡上黃子佼，詢問是否能在電台節目上播放柯朋宇的歌，一向樂於提攜後進的黃子佼一口答應；於是那次黃子佼播歌，便成為柯朋宇人生中第一次在廣播電台聽到自己的創作。

柯朋宇回憶節目播出那天，他坐在忠孝東路上的甜品店，和好友一起等著首播。直到現在，柯朋宇仍無法忘記當天晚上聽到自己音樂被黃子佼介紹並且播放時的感動。

〈非賣的青春〉的發行公司「光與澈音樂」表示，雖然單曲發行後發生柯朋宇確診而中斷宣傳的小插曲，但在歌手和公司的努力下，至今已完成52個宣傳行程，為柯朋宇的歌手道路奠定了的基礎。後續排定還有兩首單曲要在今年發行，其中一首更是與韓國音樂人的合作，期待柯朋宇的音樂觸角逐漸邁向國際，衝撞出不同火花，進而展現更多屬於柯朋宇的獨有光彩。