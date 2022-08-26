前新竹市長林智堅台大、中華碩論遭到「雙殺」，藍白陣營要求曾力挺林的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通等人應對擾亂學術倫理公開道歉。資深媒體人李艷秋今(26日)在臉書以「幹嘛一直叫人家道歉？真討厭」為題發文指出，真正的問題是，就算道歉也不會改，幹嘛還一直要她道歉啊？找點別的事做好嗎？

李艷秋今在臉書談到，在野最近很忙，不管發生什麼事，就只重複一句話：蔡英文道歉！他們的邏輯很有問題，第一，蔡英文從來就視學術單位如禁臠，不然拔管案是虛擬世界發生的事嗎？她有為拔管造成學術界震盪和社會人心不安道歉嗎？「現在台大讓林智堅跌個狗吃屎，她沒有再踹台大一腳就已經很客氣了，道個什麼歉啊？真要道歉，她應該跟林智堅道歉吧？『對不起，小英男孩，我沒有好好保護你。』」

李艷秋分析第二點，蔡英文每有警察遇害，她都會前往靈堂，牽著老母親和年輕妻子的手，承諾他們的孩子和丈夫是最後一個犧牲的人。總統府最好公布一下，在上次員警被殺之後，總統問過多少次裝備改革和修法的進度？在下一次的靈堂上，是不是又搞複製貼上那套？『今天公祭，明天忘記，後天音樂祭』，總統的道歉，到底有何價值？

另外，看到在野哀怨說「要蔡英文道歉有這麼難嗎？」李艷秋提到，「一點都不難啊！」2021年她在3個月之內道歉6次，但現在回頭檢視，台鐵有改革嗎？疫情已經有超過9700人過世，連在FB上說『很多孩子走了』都要被出征，逼得你刪文道歉還不罷休；現在停電是日常，但不能說缺電，更不准說電不夠；民進黨還有沒有黑道不得而知，但派系幹的事有比較乾淨嗎？

最後，李艷秋直言，「真正的問題是，就算道歉也不會改，幹嘛還一直要她道歉啊？找點別的事做好嗎？」對此有網友留言表示認同，「一語中的，說出我心裡話」、「她的道歉太廉價了」、「艷秋姐你實在是太好笑了哈哈哈」、「想給100個讚」。