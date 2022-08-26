一名女網友網購情趣內衣，選擇在超商取貨，怎料，去拿商品的時候，仔細一看卻發現賣家竟然把她所購買的商品款式圖貼在了包裹的外面，導致所有經手的人都知道她買了什麼，一時之間尷尬無比。貼文也吸引4千多人狂讚，不少老司機笑歪求實穿圖。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨說，她透過網路購物買了情趣內衣，結果收到商品的時候，卻發現賣家將她要買的東西的照片貼在包裹的最外面，重點是這個包裹還不是送到家裡簽收的包裹，是要去超商取貨的包裹。

從照片中可見，原PO的包裹包裝貼著一張巨大的照片，上面的女模特身材超不科學，穿著布料極少的白底黑邊內衣，賣家還在旁邊寫著「人生苦短，必須性感，女孩投資自己永遠穩賺不賠，當個寵愛自己的女人，好的打扮讓妳減齡10歲。」

貼文引起4千多位網友狂讚，「我以為你要抱怨賣家把你的照片貼在包裹上，那就厲害」、「別擔心，只要妳下巴稍微抬高，穩住表情不要表現出尷尬的樣子，那尷尬的就是超商店員」、「笑死，這時候應該很慶幸大家都戴口罩」、「原本只有幾個人知道，結果你PO上來，現在可能是幾萬人知道了！」另有老司機則笑說，沒有PO實穿照，就不信你是買情趣內衣啦！搞不好只是廣告傳單。