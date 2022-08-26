提前部署解封商機，雲品國際攜手台泥企業團所屬台泥綠能，打造「台東紅葉谷綠能溫泉園區」於8月27日起試營運，結合民宿、旅程與餐飲業者等地方夥伴合作，搭建共生共榮的平台。近2.5公頃的溫泉戲水區與餐廳將開始迎接旅客，未來至台東旅遊又多了一處泡湯戲水享受美食的新據點。

「紅葉谷綠能溫泉園區」，設有水療池1池、戲水池1池、溫泉池2池與樹洞遊戲區，泉區入口處運用台泥最新研發的UHPC超高性能混凝土建材，進行迎賓入口的設計。未來二期工程結束後還會迎來佔地近1.1公頃的露營區，期間也會導入雲品國際的禮賓服務與當地民宿業者串連，期待國外旅遊解封後，為台東縣迎來更多的國際觀光客。

占地近2.5公頃的「紅葉谷綠能溫泉園區」，台泥綠能目前在中油鑽探團隊協助下，將在9月底展開1700公尺的「生產／回注井」鑽鑿，預計2024年底1MW的地熱發電廠完工商轉，每小時能夠發電1000度，1年則發電量約876萬度電，約等同可提供2400戶家庭使用；整個循環發電系統，運用搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環。即日起至明年3月的鑽井期，園區特別規劃推出「紅葉谷地熱鑽井展」，為全台首次開放供民眾參觀的鑽井案場，可以讓民眾更深入了解地熱發電與再生能源。

台東縣一年有1033萬觀光人次，其中有許多觀光客是特別來到延平鄉鄰近的鹿野高台體驗熱氣球與布農部落原民體驗，台泥綠能與雲品國際歷時約二年時間，以友善環境的低度開發模式重建紅葉谷綠能溫泉園區，雲品更運用地方創生的理念，成立「紅葉Collection」訂房平台，與在地的民宿業者合作，將為民宿業者導入網路訂房服務，預估每年能夠為延平鄉創造近10萬的觀光人次，同時創造了在地鄉民的就業機會，園區中共有7成的員工為延平鄉民。未來更引進飯店中的禮賓服務提供住宿旅客的住房登記與托運行李，提升延平鄉的觀光旅遊服務體驗。

此外，台泥綠能與雲品國際在籌備「紅葉谷綠能溫泉園區」期間主動發起在地關懷，曾共同辦理過慢食尋星、桃源國小大地藝術兒童創作、紅葉國小與桃源國中綠能課程、紅葉國小水泥手作工作坊等活動。除了經營紅葉谷綠能溫泉園區之外，還希望與旅程、民宿與餐飲業者等地方夥伴攜手合作，搭建共生共榮的平台以落實在地創生，貢獻延平鄉觀光的能見度與發展。

「紅葉谷綠能溫泉園區」自8月27日起試營運，園區營業時間為周日至周五下午3點至晚上9點，每周二為公休日; 周六營業時間為上午11點至晚上9點。售票方式採溫泉戲水含精選套餐的組合套裝，試營運期間每人收費1000元，可在溫泉園區中泡湯戲水三小時，延平鄉鄉民還可享有鄉民限定純泡湯方案，每人250元的優惠價格，紅葉村的村民更享有每人150元的地方回饋價。