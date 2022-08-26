基隆市警察局26日凌晨逮獲飛車逃逸的毒品通緝犯，並在車上查獲毒品等證物。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局26日凌晨逮獲飛車逃逸的毒品通緝犯，並在車上查獲毒品等證物。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局26日凌晨逮獲飛車逃逸的毒品通緝犯，並在車上查獲毒品等證物。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市26日凌晨發生一起飛車追逐事件，原來是警方在執行勤務時，遇見一部自小客車違規，上前攔檢時，自小客不僅拒停，而且加速逃離，經過警方鍥而不捨地圍捕，警方逮捕車上4人，除有一名毒品通緝犯外，另外2人都有毒品前科，並起出毒品安非他命、吸食器等。全案依法移送基隆地檢署偵辦。

26日凌晨3時許，基隆市警察一分局南榮派出所的員警在執行巡邏勤務時，發現一部自小客車在停等仁一路、愛一路口的東岸商場前紅燈時，占據了機車停等區，便打算上前盤查。執料，自小客非但不靠邊停下，反倒加速逃離現場。

嫌犯駕駛的自小客從東岸商場前往中正路、台62甲線方向逃逸，員警見狀立刻駕駛巡邏車尾隨追捕，並通報線上警網加入圍捕行列。嫌犯駕駛的自小客在上了台62甲線的快速道路後，更是一路狂飆，企圖擺脫警方。

或許是因為路況不熟，嫌犯駕駛的自小客車在下台62甲線的孝東路匝道時，由於匝道的曲度較大，竟失控撞上分隔島電桿，車內4人也一下子失去了行動能力。

警方見狀，大批警力遂上前將其包圍，並立刻上前壓制。這才發現車上坐著3男一女，坐在後座的兩名男性因為撞車受了輕傷，警方除將受傷兩人送醫外，也將剩餘的一男一女兩人控制盤查。並在車上查獲了安非他命毒品、吸食器、信號彈、開山刀等證物。

警方在經過進一步的身分核查後，赫然發現坐在後座的一名李姓男子，是基隆地檢署發布的毒品通緝犯，而未受傷的前座一男一女也有毒品前科。警方將全案依法移送基隆地檢署偵辦。