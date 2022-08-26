知名直播主「王三郎嚴選」倉庫今(26)日凌晨1時許，正當直播結束時，突然遭5名惡煞闖入一陣猛砸，人在現場的王三郎及2名員工當場遭毆傷，警方獲報到場時嫌犯已騎車逃逸，專案小組在清晨於三重地區先行逮捕3名嫌犯到案，持續追查其他共犯中。事發後，王三郎的女友邱子玹(邱主任)也心疼男友痛批這群人「沒王法了！」

位於新北市蘆洲區民族路的「王三郎嚴選」直播倉庫今(26)日凌晨1時許遭5名惡煞砸店傷人，王三郎及2名員工也遭毆傷，警方獲報到場，5名犯嫌已騎車逃逸。王三郎表示，對方疑似因商業生意糾紛才大打出手。只知道是在直播結束後沒多久就衝入砸店，應該是在等8名員工都快下班的時候來砸店。

事發時邱子玹也在場，她表示凌晨12點多才剛下播，5名惡煞就持棍棒衝入，朝桌子商品、貨物猛砸，王三郎及員工都有被打傷，「真的沒有王法了！」「今天是拿球棒，如果拿槍來呢？」。

據了解，邱子玹提及昨(25)日原本要在電視購物台進行播出，電視台卻收到前東家的存證信函，認為王三郎侵害前東家的商標權，要求他們停止在電視購物台的播出，可是發生這種事情「你（前東家）是要恐嚇我們嗎？」、「有話不能好好講嗎？」，現在不能確定是誰下的指令，希望警方能協助幫忙釐清逮人。

警方獲報到場時5名犯嫌已騎車逃逸，在現場查扣3支鋁棒、1支木棒及1罐油漆罐，毀損金額約1萬元。專案小組在清晨於三重地區先行逮捕李嫌(21歲)、程嫌(19歲)、鄭嫌(20歲)等3人到案，持續追查其他共犯中。全案將依傷害、妨害秩序、毀損等罪嫌偵辦。

店內商品遭惡煞猛砸毀損，掉落一地。（警方提供）