本月初美國通過的通膨削減法案，被市場視為美國史上規模最大的氣候法案，該法案所帶動的產業改革將開始發酵，其中，潔淨能源產業發展更為矚目焦點，保德信指出，通膨削減法案整體規模高達4850億美元，其中八成的金額都用在潔淨能源補貼與引導產業發展，不僅有利於減少碳排、提升綠能等，由美國領頭將減碳目標入法，亦有助於國際間效仿，加速全球產業導向減碳目標，所帶動的相關商機龐大。

而在台股如何挑選「環境永續」相關概念股，依台灣指數公司編製的「特選臺灣環境永續高股息指數」目前成份股包括:友達(2409)、聯強(2347)、仁寶(2324)、和碩(4938)、光寶科(2301)、英業達(2356)、群創(3481)、瑞儀(6176)、南帝(2108)、長榮(2603)等。

另有「特選臺灣綠能報酬指數」相關概念股有:亞泥(1102)、中鋼(2002)、台達電(2308)、中美晶(5483)、信邦(3023)、貿聯-KY(3665)、東元(1504)、中鼎(9933)、聯合再生(3576)、世紀鋼(9958)等。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，美國氣候法案，在潔淨能源方面挹注近3900億美元資金作補貼、減稅，並推動相關產業，包括提供電動車購車稅務優惠、發展再生能源科技、扶植太陽能板、風力渦輪、電力車、關鍵礦物處理、電池等綠能科技的在地生產，培植美國本土供應鏈、透過抵稅獎勵產業引進碳捕捉、氫能等新興氣候科技、扶持綠能計畫「綠色銀行」、農業減排等，所帶動的商機不容小覷，且環境保護已成為全球各國共識，由美國登高一呼，有助於各國加速產業向ESG目標靠攏。

對於已經投入ESG或正在轉型的企業而言，張書廷認為，該法案能減少相關成本，有利企業加速減碳腳步，或是加速低碳供應鏈擴大市佔。以微軟為例，微軟內部碳稅未來可投入碳消除技術研發之基金，此獎勵機制有利科技大廠引進或研發相關技術，而企業進行供應鏈減碳時，也將優先挑選能提供低碳解決方案之供應商。