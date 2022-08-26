IC設計現階段面臨上游不降價、下游不拉貨的窘境，傳出IC設計業界醞釀與台積電(2330)重新議價的機會，盼可以爭取到漲幅收斂，受到市場低迷衝擊，目前IC設計僅剩工控、車用可以反映價格，故可留意相關占比較高的個股，包括新唐(4919)、瑞鼎(3592)，另外，聯發科(2454)、敦泰(3545)、矽力-KY(6415)、聯詠(3034)等儘管目前占比仍不高，但都積極佈局中。

受到需求減緩衝擊，客戶將重點擺在消化庫存，也使得IC設計業者叫苦，由於下游暫停拉貨、上游價格晶圓也未見鬆動，使得IC設計業者成本持續墊高，毛利率也首當其衝，據悉，目前IC設計業界醞釀與台積電(2330)重新議價的機會，目標擺在不求停漲，只盼可以漲幅收斂。

由於原物料等生產成本持續升高，預期台積電2023年起28奈米以上成熟製程報價預計將調漲約8%，先進製程則預計調漲約5%，然近期總體經濟環境不佳壓抑消費性產品需求，下游業者幾乎將重心擺在消化庫存，對於拉貨相當保守、甚至停止拉貨，目前業者大多數產業庫存調整將持續至明年上半年，嚴重衝擊IC設計產業，其中，消費性電子產品占比越高的影響越嚴重。

因受到通膨影響，消費者對於消費性電子產品需求疲弱，依照各家大廠給出的展望，下半年確定將旺季不旺，包括聯發科(2454)、聯詠(3034)及瑞昱(2357)等指標性大廠給出的展望較為平淡。

法人表示，以手機來說，因台系廠商主要客戶為陸系品牌手機，而目前OPPO、VIVO及小米庫存仍高，雖然競爭對手高通並未砍價，但出貨動能低，使得下半年動能疲弱；驅動IC則以TDDI需求最為疲弱，價格仍有下跌空間；網通IC需求仍佳，但現在已經無法漲價。類比IC主要以車、工用需求仍好且持續能反映價格，但其餘終端也面臨衝擊。