澎湃新聞26日報導，中國最大海上原油及天然氣生產商中國海油於今年4月正式於上海證交所主機板上市。與「兩桶油」所屬的業務貫穿上游勘探開發、中游煉化、下游銷售的旗艦上市平台不同，中國海油是一家純上游油氣勘探開發商。油價大漲對其業績的拉動作用更加明顯，上半年，中國海油的淨利潤創下歷史新高。

澎湃新聞報導，油氣勘探方面，中國海油在中國海域獲得並確認渤中26-6和渤中19-2兩個大中型發現。在海外，圭亞那Stabroek專案再獲5個新發現，可採資源量已達約110億桶油當量。在非常規資源方面，海上頁岩油勘探獲新突破，陸上深煤層氣井壓裂施工順利完成。

同期，該公司的油氣淨產量再創歷史同期新高，達304.8百萬桶油當量，同比增長9.6％。中國大陸在生產油田自然遞減率得到有效控制，海外項目淨產量實現超產。潿洲12-8油田東區開發專案和圭亞那Liza二期順利投產，恩平、陸豐和墾利等多個在建重點項目穩步推進。截至上半年，中國海油約71％的淨產量來自中國。

澎湃新聞報導，分產品類別看，上半年中國海油的石油產量同比增長8％，主要得益於新油田投產；天然氣產量同比大漲16％，主要源於「深海一號」大氣田投產和陸上非常規天然氣產量上升。

在國際油價大幅上漲超60％的環境下，中國海油保持住成本競爭優勢，桶油主要成本同比僅上漲4.6％，主要由於油價上升帶來所得稅外的其他稅項增加。

報告期內，公司完成資本支出415.7億元（人民幣，下同），較去年同期上漲15.4％。其中占比最大的是開發投資，為218.7億元，同比增加15％ ，主要是由於在建項目工作量高於去年同期。

綠色低碳業務方面，上半年，中國海油首次在海上平台大規模使用綠電；在大亞灣聯合啟動中國首個海上規模化 CCS／CCUS 集群研究專案。立足海洋優勢，有序推進文昌深遠海浮式風電大陸國產化研製及示範應用項目開工建造。