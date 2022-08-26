民進黨前立委鄭寶清近日傳出不排除要參選桃園市長，今早參加廣播節目專訪，透露8月底前會公布決定。（圖取自鄭寶清臉書／陳夢茹桃園傳真）

民進黨前立委鄭寶清近日傳出不排除要參選桃園市長，今早參加廣播節目專訪，透露8月底前會公布決定，談及近期遭網軍出征，被民進黨支持者、黨內夥伴認為「背骨」，鄭寶清講到委屈處哽咽拭淚。

鄭寶清說，我從論文門開始就被出征，當初說中華大學會是壓垮林智堅的最後一根稻草，這是因為林智堅11日赴中華大學後有說教授對他十分不友善，連1張名片都要不到，之後就宣布退選，這是政治判斷，但網軍卻栽贓是我爆料，但我無權無勢也沒有公職，哪有辦法從竹科辦公室裡調資料、拿論文。

鄭寶清指出，台灣大學、中華大學已經認定林智堅有抄襲，多數民眾也都這樣認為，但蔡英文總統、鄭文燦、鄭運鵬等人仍在瞎挺，想得到選民的支持就應與選民的思維一致。中國有「小粉紅」的網軍會不論青紅皂白的罵人、出征，我們現在也有「小粉綠」、「小粉藍」，這些人被投機的政客綁架，完全沒有自己的思維，這對台灣的進步有很大的傷害。

談及究竟會不會參選？鄭寶清僅透露8月底前會決定，坦言這幾天因為不安都睡不著，對民進黨有許多感情，也有不少黨內同仁勸說不要參選。鄭寶清直呼，我現在還沒宣布參選，就被查水表、抹黑等，「被罵背骨，難道是我背棄了民進黨的價值？」主持人詢問是否承受很多壓力、委屈，鄭寶清更聽到後更眼眶泛紅、拿出衛生紙拭淚。

「我只要求回歸民主機制，如果民調輸了我就認！」鄭寶清表示，民進黨以密室協商的方式非常不可取，下屆桃園市長的提名人選，我也是被告知鄭文燦、林智堅跟鄭運鵬商量好了，完全沒有做任何民調，如果有做民調顯示我輸了0.01％，我可以跟選民交代說我盡力了，但民進黨卻什麼都沒做，選擇用指定的方式，而現在已無回頭路。

鄭寶清提及，空降的參選人，把他放在桃園都找不到路，就像是你只是想來上廁所就離開，不會去思考廁所要怎麼蓋比較舒適，而我在桃園土生土長，對土地有感情，想把畢生所學的經驗奉獻給桃園，我是有這個使命感。

至於媒體報導，副總統賴清德支持參選，鄭寶清說這是子虛烏有，從來沒有說誰支持我，與民眾黨主席柯文哲合作也沒有這回事，但只要清廉、勤政、愛鄉土，心中有人民、有桃園，都支持站在同一陣線，另也向蔡英文喊話「回到建黨的初衷，讓民進黨的建黨精神再現」。