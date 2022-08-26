民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左三）今早首站先在楊梅錫福宮參香祈福。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬向攤商與民眾一一請託。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬獲徵召提名後，今日首次前進市場掃街，首站選擇楊梅市場，戴上新視覺口罩拜訪攤商與民眾，他表示，北桃園對他的熟悉度較高，現選戰重點先著重南桃園，接下來會全市跑透透。他也提到，待邊境解封後，桃園會是第一波迎接外國觀光客的好地方，會邊選舉邊推廣觀光，吸引外地客深入在地生活。

鄭運鵬今早首站先在楊梅錫福宮參香祈福後，在桃園市長鄭文燦、立委黃世杰等人陪同下，前往楊梅市場掃街，與攤商和民眾一一請託。鄭運鵬表示，過去選區在北桃園，大家對他熟悉度較高，且起跑也較緊湊，故選戰重點最近會著重在南桃園，接下來就會全市跑透透，拜訪不同活動與場合，要大家放心，強調北桃、南桃都同樣重要。

鄭運鵬也提到今為別麥克風初體驗，過去選立委時不太會使用麥克風，這次無論是議員選舉或市長選舉，他來向市場內的攤商和民眾請託，大家都很熟悉此氣氛，相信會非常熱鬧。

此外，鄭運鵬今首次戴上全新競選視覺口罩，他分享，獲徵召提名至今約2周，須調整選舉識別系統和主視覺，以一般選舉來說腳步算快，這次主軸訂為「運轉桃園大進化」，視覺上有一個圓圈，代表桃園在鄭文燦帶領下順利運轉且方向正確，各行各業都發達，後續會再向大家解密視覺設計概念，盼他來參選後，能讓桃園運轉更順暢、速度更快、效率更高。