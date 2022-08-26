楊男以打火機點燃多罐殺蟲劑等噴霧罐縱火。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

楊姓男子在馬路上縱火燒鄭姓女友的機車。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名42歲楊姓男子與46歲鄭姓女友交往多年，分分合合，昨天激烈爭吵後，楊男動手打女友，以打火機點燃殺蟲劑縱火燒了女友的機車，歸仁警分局獲報趕往現場逮捕楊男，還在他的車上搜出2包安非他命毒品，楊男驗尿也呈陽性反應，警方偵訊後，依涉傷害、公共危險及毒品防制條例等罪嫌移送法辦。

台南市仁德區保學路昨天發生一起火燒車意外，消防局接獲民眾通報有名男子以打火機點燃殺蟲劑在馬路中央「燒機車」，消防局調派人車趕往灌救，很快撲滅火勢。警方到場，楊男獨自在現場，鄭女則因頭部、手腕受傷，被送往台南市立醫院治療。

警方調查，2人疑因感情糾紛，楊男縱火燒毀鄭女機車，警方當場將他依現行犯逮捕，也在楊男的轎車查獲安非他命2小包、4.55公克，訊後依傷害、公共危險等罪嫌以及違反毒品防制條例，移請台南地檢署偵辦，檢方訊後飭回。

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