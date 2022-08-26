中天(4128)旗下永笙細胞「長新冠」臍帶血細胞新藥，FDA核准執行二期人體試驗，今日股價開高，晨盤一度衝至73.6元，漲幅逾4%。

中天集團旗下永笙細胞(StemCyte)異體臍帶血細胞新藥RegeneCyte獲得美國FDA核准用於治療新冠肺炎後遺症「長新冠」二期人體臨床試驗，創全球首項以臍帶血細胞進行「長新冠」治療的臨床試驗。

永笙細胞執行長李冬陽表示，研究發現，「長新冠」主要3大症狀包含疲乏、腦霧和肌肉疼痛，此外尚可能伴隨呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和持續的味覺或嗅覺喪失等症狀，會持續數週、數月甚至超過一年，目前無任何特效藥物可以治療，永笙細胞為全球第一家以臍帶血細胞治療長新冠。

長新冠的成因與症狀十分複雜，非單一治療可以解決。永笙細胞以過去20餘年針對造血系統疾病、免疫系統疾病以及先天代謝性疾病的細胞治療專業，研發利用臍帶血細胞治療的新藥RegeneCyte，FDA核准直接用於治療「長新冠」病患。

永笙細胞為中天生技集團旗下，專業發展臍帶血保存與細胞治療的生技公司，以臍帶血細胞為核心，研發細胞新藥用於治療多項未滿足的醫療需求，細胞治療人體試驗除「長新冠」二期臨床試驗外，尚包含FDA、TFDA核准的脊椎損傷多國多中心二期臨床、TFDA核准的急性中風一期臨床及腦性麻痺恩慈療法。