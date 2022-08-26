隨著石油股和科技股的上漲，歐洲股市周四收漲；然而對於能源危機可能引發的衰退擔憂，抑制了股市漲幅。

周四泛歐Stoxx 600指數走勢反覆，收盤上漲1.31點或0.30%，為433.36點。隨著原油價格上升，能源股上漲1.2%，來到近12周高點。

俄羅斯將從8月31日起，暫停北溪一號對歐洲天然氣的供應3天，為該地區帶來極大壓力；歐洲此時正準備為冬季的來臨儲備天然氣。

瑞銀股市策略師Sutanya Chedda說，瑞銀對Stoxx 600指數的年底目標為410點，但是高漲的天然氣價格以及歐洲陷入衰退的風險，讓指數目標的下修風險增加。

而根據路透調查，Stoxx 600指數到年底預計將跌到425點。

追蹤美股表現，科技股上升1.0%。

線上交易平台IG的資深市場分析師Joshua Mahony說，歐股周四在很大程度上跌跌撞撞，然而在美國科技股開始給出正面影響之後，歐股才開始向上走高。

德國DAX指數升0.4%；數據顯示，德國第二季GDP終值為季增0.1%，高於此前停滯的預估。而另一份調查數據顯示，德國經濟將在第三季陷入衰退，企業信心在8月出現下跌。

Stoxx指數今年以來已跌11%，市場正在評估在能源危機期間，利率迅速上升和通膨加劇，對於消費者支出和企業獲利的影響。

歐洲央行(ECB)上個月的會議記錄顯示，官員似乎越來越擔心，在歐元區面臨衰退之際，通膨正在變得更加根深蒂固。

在公布上季不佳的業績之後，挪威穿梭航空(Norwegian Air Shuttle)跌7.4%，報9.01挪威克朗。

芬蘭公用事業公司Fortum公布淨虧損74億歐元之後，股價跌1.7%，報10.31歐元。

瑞士的Novartis下跌0.8%，報80.2瑞士法朗；該製藥廠宣布計畫分拆子公司Sandoz。