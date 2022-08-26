日本美智子上皇后爆「深部靜脈血栓」！緊急送往宮內廳醫院，87歲的美智子上皇后在健康檢查中被查出右小腿出現血栓，經醫師診斷後認為是「深部靜脈血栓」，並前往宮內廳醫院以接受進一步的檢查。

綜合《富士新聞網》、《時事通信社》26日報導，美智子上皇后罹患的是末梢型血栓症，風險較小，因此目前尚未開始服用藥物，只需補充足夠的水分，並增加腳部活動即可。此外，上皇后美智子7月24日才剛在東京大學醫院接受白內障雷射手術，目前恢復情況良好。

美智子上皇后於在上週被診斷為「深部靜脈血栓」，待進一步檢查結果出爐後，才會決定後續治療方針以及是否需要服藥治療。

而明仁上皇7月曾被診斷出右心臟衰竭，當時他在健康檢查發有胸水症狀，經血液檢查後，出現BNP數值異常，因此在東京大學醫院接受進一步MRI檢查，證實三尖瓣閉鎖不全，引發右心臟衰竭。聽從醫囑服藥後，他的症狀有明顯改善，但由於明仁上皇與美智子上皇后年屆高齡，因此仍需時刻關注兩人的健康狀態。