美國之音引述路透報導，七名消息人士透露，中國一些政府支持的金融機構不願響應北京要求對陷入困境的房地產行業提供支持的呼籲，擔心這類風險會對他們的資產負債表造成影響。其中兩位消息人士說，在沒有北京明確的財政支持的情況下，一些機構的高管小心謹慎，生怕與資金緊張的開發商接洽業務，然後要處理自身潛在的損失。這兩位消息人士說，由於當局越來越多地追究發放不良貸款和做出不良投資決策的員工的責任，向處於困境的房企提供融資已經變成令人擔憂的問題。

報導稱，中國的房地產行業占中國經濟總量的約四分之一，自2020年夏季以來一直處在危機當中。當時，中國監管部門介入，要求房地產去槓桿，導致一些開發商債務違約，項目難以完工交付。這些問題讓潛在購房者望而卻步，房地產投資、房屋銷售和新房建設都大幅下滑。

路透上周援引消息人士的話說，隨著房地產行業債務危機惡化，中國銀行業監管機構正在對一些地方和外國借貸機構涉及房地產行業的貸款進行審查，以評估系統性風險。一些中國金融機構不願為苦苦掙扎著的開發商提供資金，表明北京在幫助重振樓市方面面臨挑戰，而且選項有限。

報導稱，上述兩位消息人士說，中國當局最近幾周舉行了多次閉門會議，鼓勵銀行和包括證券公司在內的其他金融機構支持開發商的融資。據另外兩名消息人士說，儘管中國人民銀行一直在鼓勵推動政府背景的金融公司為實力較強的房企提供融資支持，但中國人行至今避免發布具體的指示。

報導稱，兩家國有銀行和三家政府背景的資產管理公司的官員說，他們自今年年初就開始減持地產債券，儘管他們收到多輪要求支持房地產業的監管「窗口指導」，也就是監管機構向主要是中資的企業發出的口頭指令。

報導中的所有消息人士都以事件敏感為由要求匿名。中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會也都沒有回覆路透的置評請求。

雖然迅速擴大銀行對房地產開放商的貸款規模，對兩年前才公布去槓桿政策的北京來說會是一個道德風險，但當局今年指導有實力的開發商發行在岸債券，以恢復融資活動的正常。

據媒體報導，北京將為一些資質較好的民營房地產公司提供新發行在岸債券的擔保。作為這個嘗試的一部分，龍湖集團周二宣布，將發行規模不超過15億元（人民幣）的中期票據。預計未來幾天還會有更多企業宣佈發行債券。

中國的金融公司通常是本土企業發行的這些新債券的主要認購者。但是這一次，一些機構甚至都不打算購買資產負債表相對較好的地產商發行的票據。

一位在上海國資背景的資產管理公司工作的信貸分析師表示：「我們無法承受到期前的波動。這會弄亂我們的帳目。」這位不願透露身份的分析師還說：「分析不再起作用，因為悲觀情緒已經占據了市場。任何與房地產相關的事情都是不可行的。」

龍湖地產拒絕置評。

華融資產管理公司是中國四大國有不良貸款管理公司之一，其業務包括查看評估一些停滯的房地產項目。一位參與這些決策的官員表示，公司已經略過了許多項目。這位官員表示，「我們需要一些安慰，至少讓我們的部分資金得到償還。」他還說，銀行業監管機構這個月會查訪他們公司，評估他們的資產風險。

華融公司沒有回復置評請求。

一些房地產開發商還發現，在他們拼命完成樓盤的建設，以安撫威脅停止支付抵押貸款的購房者之際，中國政府對穩定房地產行業的保證並不一定會轉化為更多的銀行融資 。

一位接近開發商的業內消息人士透露，現在發行債券並不容易，因為很難找到認購者，而且許多投資者都試圖出售他們所持的債券。這位消息人士說，銀行也可能沒有足夠的認購額來購買所有發行者的債券。